Керченський міст: Фото: «Крим.Реалії»

В окупованому Криму росіяни облаштовують укріплення біля Керченського мосту, що сполучає окупований півострів з Росією.

Про це повідомляє «Крим.Реалії».

За даними видання в акваторії Керченської протоки видно плавучий кран. Крім того, побільшала кількість барж, якими росіяни намагаються захистити міст від українських морських дронів.

«Напередодні аналітик відділу досліджень зовнішньої й оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що російська влада продовжує збільшувати кількість барж біля Керченського мосту для його захисту», — йдеться у повідомленні.

За даними Центру журналістських розслідувань, Росія почала будувати надводний захист Керченського мосту 7 травня і продовжує це робити нині. Окупанти облаштовують ешелоновану систему бонових загороджень.

Нагадаємо, що 17 липня 2023 року відбулася атака українського безпілотника «Морський малюк». Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

У ГУР зазначили, що удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

За даними розвідки, у Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії.