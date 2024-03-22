В українській розвідці повідомили, що росіяни донатять на дрони для ГУР

Більшість людей, які переказали кошти на ударно-розвідувальні дрони для підрозділів ГУР МО від початку міжнародної волонтерської акції — росіяни.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Йдеться про акцію, яку зараз проводить телеканал Freedom. До неї долучилися майже 3 тисячі людей. З них 1538 — росіяни, зокрема 200 москвичів.

«Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих «виборів Путіна». Замість участі у кремлівському фарсі свідомі росіяни вирішили проголосувати доларом і євро заради свободи своєї держави», — йдеться в повідомленні ГУР.

Також до збору долучилися українці, які зараз перебувають за кордоном, а також громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.

Нагадаємо, в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч в Україні компанії вироблять «сотні тисяч» безпілотників різного типу для фронту.