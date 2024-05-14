Начальник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що наступ російської армії в Харківській області триватиме ще кілька днів, після чого розпочнеться нова атака у напрямку Сумської області.

Він сказав про це The New York Times.

Видання посилаючись на слова Кирила Буданова зазначає, що українські військові зіткнулися з «критичною» ситуацією на північному сході країни, зіткнувшись з нестачею військ, оскільки вони намагаються відбити російський наступ, який триває вже кілька днів.

«Ситуація на межі», — заявив генерал Кирило Буданов, «З кожною годиною ситуація наближається до критичної».

За його словами, російські атаки на північному сході спрямовані на виснаження військових резервів України та відволікання військ від бойових дій в інших місцях.

«Всі наші сили знаходяться або тут, або в Часовому Яру», — констатував він.

Кирило Буданов прогнозує, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що російські війська розпочнуть нову атаку далі на північ від Харкова, на Сумщину.

Нагадаємо, що 13 травня у Сумській області оголосили евакуацію людей з міст Білопілля та Ворожба.

Також нагадаємо, у суботу вдень, 11 травня, армія РФ вдарила по інфраструктурі передмістя Сум. Внаслідок обстрілу загинула жінка.