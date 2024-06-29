Росіяни близько 180 разів обстрілювати теплові електростанції ДТЕК, завдавши збитки на 350 мільйонів доларів.

Про це заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв у Facebook.

За його словами, всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.

— Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів, — пояснив Ільдар Салєєв.

Тільки цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 мільярда гривень коштів «ДТЕК Енерго».

— Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити, — написав директор компанії.

Він також додав, що з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС не розголошують.

Нагадаємо, що в «Укренерго» заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.

Раніше, енергетична компанія ДТЕК пояснила, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».