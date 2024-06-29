Росіяни близько 180 разів обстрілювати теплові електростанції ДТЕК, завдавши збитки на 350 мільйонів доларів.
Про це заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв у Facebook.
За його словами, всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
— Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів, — пояснив Ільдар Салєєв.
Тільки цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 мільярда гривень коштів «ДТЕК Енерго».
— Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити, — написав директор компанії.
Він також додав, що з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС не розголошують.
Нагадаємо, що в «Укренерго» заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.
Раніше, енергетична компанія ДТЕК пояснила, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
Росіяни близько 180 разів обстрілювати теплові електростанції ДТЕК, завдавши збитки на 350 мільйонів доларів.
Про це заявив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв у Facebook.
За його словами, всі пошкоджені внаслідок війни електростанції підлягають відновленню, але на це можуть знадобитися роки.
— Масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки. Це перш за все питання часу та наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів, — пояснив Ільдар Салєєв.
Тільки цьогоріч на ремонти ТЕС піде 4 мільярда гривень коштів «ДТЕК Енерго».
— Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти і встановити, — написав директор компанії.
Він також додав, що з міркувань безпеки інформацію щодо відновлення ТЕС не розголошують.
Нагадаємо, що в «Укренерго» заявили, що ситуація із електроенергією взимку буде складною.
Раніше, енергетична компанія ДТЕК пояснила, якщо Росія продовжить атакувати українські електростанції, то в найгіршому випадку, коли настане зима українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в коментарі «НикВести» розказав, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».