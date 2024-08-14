Відключення електроенергії. Ілюстративне фото.

Російські війська 14 серпня вночі та вранці атакували об'єкти енергетики України на півночі та півдні.

Про це повідомили в Укренерго.

«Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене», — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, сьогодні вранці споживання електроенергії в Україні на 1% нижче, ніж учора в цей час: це обумовлено похолоданням вночі.

Вчора 13 серпня добовий максимум споживання було зафіксовано увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж у понеділок.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.