Енергетика України / Фото з відкритих джерел

Російські удари по критичній інфраструктурі України — порушення гуманітарних прав. Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) наголошує, що це терор проти цивільного населення.

Про це на черговому засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив постійний представник Великої Британії Ніл Голланд, передає Укрінформ.

«Росія порушує міжнародне гуманітарне право, тероризуючи цивільне населення своїми безперервними атаками на обʼєкти критичної інфраструктури України. Незаконне вторгнення Росії в Україну та її постійні атаки на енергетичну інфраструктуру також є порушенням її зобов'язань за Гельсінським Заключним актом ОБСЄ», — заявив Ніл Голланд.

Він додав, що Росія знехтувала основоположними принципами цієї організації, включаючи повагу до суверенітету, утримання від загрози силою або її застосування та дотримання прав людини.

«Міжнародна спільнота, включно з ОБСЄ, повинна продовжувати притягати Росію до відповідальності за ці порушення», — підкреслив британський посол.

Ніл Голланд нагадав, що навесні 2024 року Росія значно посилила свої атаки на енергетичну інфраструктуру України, продовжуючи стратегію, спрямовану на підрив енергопостачання України, що призвело до загальних втрат Україною електроенергії в понад 9 ГВт та віялових відключень по всій країні.

«На початку червня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак, запустивши за ніч 70 ракет і безпілотників, націлених на енергетичні об'єкти щонайменше в п'яти областях України, що призвело до значної шкоди енергосистемі. Українській протиповітряній обороні вдалося перехопити багато ракет і безпілотників, але атака все одно завдала значної шкоди об'єктам критичної інфраструктури й призвела до масових страждань цивільного населення», — зазначив він.

При цьому, перед Україною стоїть «величезне завдання відновити енергопостачання до зими, що загрожує тим, що мільйони людей не матимуть достатнього тепла через різке зниження температури».

На цьому тлі Ніл Голланд вказав на те, що Велика Британія вже пообіцяла виділити майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичної інфраструктури України та посилення її кіберзахисту.

«Ми продовжимо співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити та відновити її енергетичну систему. Наше зобов'язання надати Україні підтримку, необхідну їй для самозахисту і відновлення суверенітету над усією її територією, є залізобетонним», — додав він.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.