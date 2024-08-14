Зерно, ілюстративне фото

Цьогоріч Росія викрала та вивезла близько 500 тисяч тонн зерна з тимчасово окупованих територій Запорізької області та планує вивезти ще 200 тисяч тонн.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Окупанти продовжують масове викрадення українського зерна з тимчасово окупованих територій. Наразі це вже мільйони тонн зернових та технічних культур, які ворог незаконно вивозить до Криму та на територію РФ, а потім експортує», — зазначив він.

За його словами, тільки через викрадене зерно втрати агросектору Запорізької області лише в перший рік окупації становили понад 7 мільярдів гривень.

Федоров зазначив, що на початок повномасштабної війни в Запорізькій області обробляли 1,8 мільйона гектарів ріллі. Зараз 80% (1,4 мільйона гектарів) цих земель перебувають під окупацією або в зоні активних бойових дій. Саме з цих територій окупанти збирають і крадуть врожай. Також загарбники вивезли з елеваторів, зерносховищ та порту Бердянська врожаї попередніх років.

Нагадаємо, з початку року окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тисяч тонн аграрної продукції.