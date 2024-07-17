Флот РФ / Ілюстративне фото

Російський Флот 17 липня вивів на чергування в Азовське море три бойові кораблі, серед яких немає ракетоносіїв.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

«Станом на сьогодні 06:30 у Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет», — ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

За даними військових, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря — два судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря — пʼять суден, з них три рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук заявив, що ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму вже немає. Останнім кораблем, який росіяни утримували в окупованому Криму, був малий ракетний корабель «Аскольд».