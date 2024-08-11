Курська область РФ, фото РосЗМІ

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова направила звернення до Верховного комісара ООН із вимогою засудити «тероризм з боку України» через події в Курській області.

Про це вона написала 11 серпня у своєму телеграм-каналі.

Як зазявила омбудсменка, «унаслідок варварського нападу на Курську область з боку ЗСУ постраждали тисячі мирних жителів».

«Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Сподіваюся, що наша інформація також буде відображена у доповіді УВКПЛ ООН про порушення прав людини, яка, як нам стало відомо, готується до виходу у вересні», — написала Тетяна Москалькова.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі»

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.