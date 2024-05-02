Тимчасово окупована росіянами Запорізька атомна електростанція. Фото з відкритих джерел

Росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, є докази використання дронів.

Відео з ворожого FPV-безпілотника, яке отримали за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, містить маркування UT4D.TT. Це вказує, що дрон росіянам поставило Міністерство оборони РФ.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних російських атак.

Вказується, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

«Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів ― цим займається так звана школа «арханґєл», яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ колишнє «ГРУ», - додали у ГУР.

Раніше повідомлялося, що через некомпетентність набраного росіянами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.