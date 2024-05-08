Росія 8 травня здійснила комбіновану атаку на Україну / Фото: 24 канал

Сьогодні, 8 травня, вночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням майже всіх типів озброєння, які в них є, зокрема дронів, крилатих та аеробалістичних ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, цитує «Укрінформ».

— Ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є. Це і крилаті, і керовані ракети, аеробалістичні ракети та БпЛА. Крім того, випущено було 21 ударний безпілотний літальний апарат типу «Шахед» із Приморсько-Ахтарська та Курської області, для того щоб максимально ускладнити задачу з відбиття повітряного нападу, — наголосив він.

За його словами, після атак ворог збирає інформацію, зокрема розвідкою, з відкритих джерел, про те, які саме об’єкти вдалося уразити.

— Звісно, що ми маємо бути готові до того, що противник може продовжувати такі свої удари. Маємо бути готові до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу, — заявив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 8 травня, росіяни запустили понад 50 ракет та більш ніж 20 «Шахедів» по інфраструктурі у семи областях України.

Польща рано вранці 8 травня підіймала у повітря винищувачі у зв’язку з ракетними ударами Росії по території України.

Вночі 8 травня російські війська обстріляли Білозерку Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей поранені. Також росіяни атакували залізничну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста.