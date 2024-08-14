Фото: Getty Images / Дроны Шахед-136: иллюстративное фото

Чернігівську та Житомирську області атакували дрони-камікадзе в ніч на 14 серпня. Під удар потрапили інфраструктурні обʼєкти.

Як зазначив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, вночі ворожі «Шахеди» атакували Ніжинський район. Було влучання в інфраструктурний обʼєкт. Обійшлося без жертв.

У Житомирській області вночі знищили три дрони-камікадзе. Під удар також потрапив один з інфраструктурних об’єктів, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Також уламки пошкодили приватні будівлі, але жертв та постраждалих немає.

«Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами», — повідомив голова Житомирської ОВА.

Нагадаємо, що в ніч на 14 серпня, російські військові атакували Миколаївську область БпЛА типу «Shahed-136/131». Українським військовим вдалося збити безпілотник в повітрі, однак уламки впали на приватні будинки.