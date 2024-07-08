Полковник Юрій Ігнат. Фото: Telegram-канал Миколи Олещука

Росіяни почали застосовувати розвідувальні безпілотники з відключеною навігацією. Повітряні сили знають про нову тактику ворога, та застосовують відповідні засоби протидії.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

«Ворог застосовує нові тактичні прийоми: запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. І вмикається цей сигнал безпосередньо над об’єктом, який ворог планує розвідувати і завдати туди вже удар Іскандером. Таким чином, доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться — вже проведено чимало розмов і завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво», — розповів Юрій Ігнат.

Він розповів, що зараз Повітряні сили шукають інноваційні рішення і уже успішно працюють по ворожих розвідувальних дронах FPV-дронами та зенітними дронами, як їх називають.

Також за його словами щодня до півсотні російських БПЛА літають по лінії фронту, а окремі види безпілотників можуть потрапляти і в тил.

«Ми зараз з вами говоримо, а десятки БПЛА — 30-40 — по лінії фронту літають… Сумщина, Харківщина, вони взагалі там цілодобово проводять повітряну розвідку, там де ведуться активні бойові дії. Буває, що дрони залітають і вглиб території нашої. Так, є різні засоби протидії: є мобільні вогневі групи, можуть винищувальну авіацію застосовувати. Вже і з ЯК-52 є позитивний досвід застосування на Півдні, також є і системи РЕБ», — додав Юрій Ігнат.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 23 квітня російські війська застосували нову тактику атак «Шахедами». Вони намагалися направляти по одному або кілька дронів за різними напрямками і з різною періодичністю.