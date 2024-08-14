Пожежа в Херсоні 13 серпня, фото: ДСНС України

Ввечері 13 серпня російська армія обстріляла Херсон. Унаслідок удару спалахнув житловий будинок.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, напередодні ввечері росіяни завдали удару по центральній частині міста. Внаслідок прильоту спалахнув житловий будинок, господарча споруда та автомобіль.

Рятувальники оперативно загасили пожежу. Як зазначається, загалом протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС Херсонщини ліквідували 17 пожеж, 12 з яких виникли через ворожі обстріли.

У різних населених пунктах області горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражне приміщення та два автомобілі.

Пожежа в Херсоні 13 серпня, фото: ДСНС України Пожежа в Херсоні 13 серпня, фото: ДСНС України Пожежа в Херсоні 13 серпня, фото: ДСНС України

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 13 серпня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 6 людей дістали поранення.