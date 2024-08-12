За минулу добу, російська армія втратила в Україні ще 1080 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, росіяни втратили приблизно 592 000 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, минулої доби, російські війська вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.
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За минулу добу, російська армія втратила в Україні ще 1080 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, росіяни втратили приблизно 592 000 своїх військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:
Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.
Нагадаємо, минулої доби, російські війська вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.