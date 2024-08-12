ЗСУ. Ілюстраційне фото

За минулу добу, російська армія втратила в Україні ще 1080 людей. Загалом із початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, росіяни втратили приблизно 592 000 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни втрачають свою військову техніку та озброєння. Зокрема:

танки — 8 450 (+3 за минулу добу) ;

; бойові броньовані машини — 16 368 (+5) ;

; артилерійські системи — 16 728 (+65) ;

; реактивні системи залпового вогню — 1 148 (+3) ;

; засоби ППО — 919 (+1) ;

; літаки — 366;

гелікоптери — 328;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 472 (+73) ;

; крилаті ракети — 2 426 (+1) ;

; кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 22 590 (+66) ;

; спеціальна техніка — 2 801 (+1).

Зазначається, що ці дані не остаточні та ще уточнюються. У Генштабі пояснювали, що у зведеннях втрат вказують кількість загиблих окупантів разом із пораненими.

Нагадаємо, минулої доби, російські війська вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.