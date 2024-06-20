Відключення клектроенергії. Ілюстративне фото.

Після сьогоднішньої російської атаки енергетики збільшили обсяг обмежень електроенергії з 11:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Інформація про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках в соцмережах», — пише пресслужба компанії.

В «Укренерго» додають, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Графік відключень на Миколаївщині 20 червня:

10:00 - до 11 год.(+деякий час на заживлення) - 3 черга

11:00 - до 12 год.(+деякий час на заживлення) - 3 і 4 черги

12:00 - до 14 год.(+деякий час на заживлення) - 5 і 6 черга

14:00 - до 16 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черга

16:00 - до 18 год.(+деякий час на заживлення) - 3 та 4 черги

18:00 - до 20 год.(+деякий час на заживлення) - 5 та 6 черги

20:00 - до 22 год.(+деякий час на заживлення) - 1 та 2 черга

22:00 - до 24 год. - 4 черга

Нагадаємо, що у ніч на 20 червня Росія атакувала України дев’ятьма ракетами повітряного та наземного базування, а також 27 ударних БПЛА типу Shahed. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українським військовим удалося збити всі дрони і п’ять із дев’яти ракет.