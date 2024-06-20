Після сьогоднішньої російської атаки енергетики збільшили обсяг обмежень електроенергії з 11:00.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Інформація про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках в соцмережах», — пише пресслужба компанії.
В «Укренерго» додають, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Графік відключень на Миколаївщині 20 червня:
Нагадаємо, що у ніч на 20 червня Росія атакувала України дев’ятьма ракетами повітряного та наземного базування, а також 27 ударних БПЛА типу Shahed. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українським військовим удалося збити всі дрони і п’ять із дев’яти ракет.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Після сьогоднішньої російської атаки енергетики збільшили обсяг обмежень електроенергії з 11:00.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Інформація про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках в соцмережах», — пише пресслужба компанії.
В «Укренерго» додають, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.
Графік відключень на Миколаївщині 20 червня:
Нагадаємо, що у ніч на 20 червня Росія атакувала України дев’ятьма ракетами повітряного та наземного базування, а також 27 ударних БПЛА типу Shahed. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, українським військовим удалося збити всі дрони і п’ять із дев’яти ракет.