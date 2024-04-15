Російська диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти в Сумську область із ворожої території. Прикордонники відбили напад росіян.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.
«Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив», - додали прикордонники.
Зазначимо, що найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області.
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Російська диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти в Сумську область із ворожої території. Прикордонники відбили напад росіян.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Зазначається, що диверсантів викрили охоронці кордону й відкрили вогонь на ураження.
«Ворог ще намагався вести стрілецький бій та, зрештою, відступив», - додали прикордонники.
Зазначимо, що найбільше російських диверсантів фіксують прикордонники на кордоні України у Сумській області.