Гелікоптер Ка-29 російських сил / Фото: ЗМІ РФ

Низка російських «військкорів» заявили, що їх протиповітряна оборона (ППО) збила власний вертоліт Чорноморського флоту РФ Ка-29 під Анапою в Краснодарському краї. Штатний екіпаж загинув.

Про це йдеться на каналі «Бутусов Плюс».

Один із російських воєнкорів Єгор Гузенко (Тринадцятий) повідомив, що російський вертоліт Ка-29 збито російською ж ППО під Анапою, і що ліквідовано чотирьох членів екіпажу.

Зазначається, що удару по Ка-29 завдав російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1».

Заявляється, що «друга армія світу» досі не здатна налагодити систему розпізнавання «свій-чужий», а радари комплексу «Панцирь-С1» нездатні відрізнити величезний вертоліт від дрона.

Також інші російські канали заявили, що вертоліт був збитий під час відбиття атаки українських морських і повітряних дронів поблизу Криму.

«Як відомо, українські воїни вже застосовували в бойових операціях спеціальні дрони ППО — оснащені старими списаними з авіації ракетами «повітря-повітря» Р-73 спеціально для атаки на гелікоптери, один із таких дронів росіянам вдалося раніше знищити з гелікоптера. Не виключено, що у нас намічається сенсація — перше у світі підтверджене знищення бойового вертольота морським безекіпажним дроном», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2022 році на Херсонщині системи протиповітряної оборони окупантів збили власний гелікоптер К-52, який повертався з завдання.