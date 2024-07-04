Ударні безпілотники, ілюстративне фото

У ніч проти 4 липня російські військові атакували Київ дронами, які летіли на місто з різних напрямків.

Сили протиповітряної оборони знищили усі їх на підступах до столиці, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Безпілотники запустили з Курської області у РФ. Про кількість та тип дронів пообіцяли розповісти у звітах Повітряних сил ЗСУ.

Унаслідок атаки в Києві, за попередніми даними, немає жертв та руйнувань. Життєдіяльність міста не порушена.

Нагадаємо, впродовж 3 липня російські військові обстріляли Очаківську та Снігурівську громади Миколаївської області.