Видобуток солі на озері Сиваш

На території Арабатської Стрілки на тимчасово окупованій Херсонщині російські приватні компанії мають намір розпочати видобуток солі з озера Сиваш.

Про це повідомляє «Мост» з посиланням на заяву окупаційного очільника лівобережжя Херсонської області Володимира Сальдо російським ЗМІ.

Він зазначив, що зараз є декілька профільних компаній, які залишили свої пропозиції щодо організації видобутку сиваської солі.

Озеро Сиваш та територія навколо нього входить до ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сивашик», який з 2010 року входить до складу Приазовського національного природного парку.

Видобуток солі на озері Сиваш

Видобуток солі на озері Сиваш

Нагадаємо, що у рамках продажу спеціальної партії солі «Міць. Українська кам'яна» вдалося зібрати понад 58,5 мільйонів гривень. Українська розвідка тепер зможе придбати на ці кошти майже 2200 дронів-камікадзе.