Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову: є постраждалі

9 квітня російські війська вдарили по підприємству у центрі Харкова, зафіксували два влучання. Наразі відомо про трьох постраждалих працівників підприємтсва.

Про це повідомили мер Харков Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо — КАБи», — написав Ігор Терехов.

За його словами, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що внаслідок російського удару по місту двоє людей зазнали поранень. Наразі на місцях влучання працюють профільні служби. Згодом стало відомо про ще одного пораненного.

«Але пошук поранених на місці прильоту продовжується», — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».