Російські військові обстріляли залізничну станцію на Харківщині / Фото: Укрзалізниця

У ніч проти 1 серпня російські військові здійснили ракетний удар по одній із залізничних станцій Харківщини.

Як повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення голови. Їй надали медичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

«Серед пошкодженого — два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Також є руйнування колій та засобів електропостачання», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару до графіків руху приміських поїздів внесли точкові зміни, поїзди далекого сполучення продовжують рух із використанням резервних тепловозів.

Російські військові обстріляли залізничну станцію на Харківщині / Фото: Укрзалізниця Російські військові обстріляли залізничну станцію на Харківщині / Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.