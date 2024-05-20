У російському полоні досі перебувають понад 1900 військових з «Азовсталі» / Фото: Дмитро Козацький

Сьогодні, 20 травня, друга річниця виходу захисників Маріуполя з «Азовсталі». Однак понад 1900 з них досі перебувають у російському полоні.

Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

«Сьогодні — друга річниці виходу захисників Маріуполя з «Азовсталі». 86 днів героїчної оборони Маріуполя та більше ніж два роки у полоні росіян. Вони пройшли пекло у Маріуполі, потім в Оленівці й зараз продовжують боротьбу у полоні. Понад 1900 військових з Азовсталі все ще знаходяться у неволі», — йдеться в повідомленні.

У міськраді наголосили, що кожного дня триває боротьба за звільнення з полону та повернення додому українських військових.

«Пам’ятаємо про ваш внесок у нашу незалежність», — звертається міська влада до захисників Маріуполя.

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року за наказом командування Сил оборони розпочалася евакуація 2,5 тисяч українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. 20 травня росіяни вивезли останніх з них. Більшість захисників росіяни утримували в тимчасово окупованих Оленівці та Новоазовську. Згодом їх перевели у російські колонії.

Станом на 2023 рік було повернуто лише кожного пʼятого із майже 2,5 тисячі полонених оборонців Маріуполя.

Нагадаємо, у місті Беверлі-Гіллз, що у штаті Лос-Анджелес місцеві жителі, біженці та активісти вийшли на мітинг, пов'язаний з річницею російського авіаудару по маріупольському драмтеатру, під час якого загинуло за різними даними від 300 до 600 мешканців міста. Під час акції мітингувальники закликали звільнити всіх захисників Азовсталі з російського полону.