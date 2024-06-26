Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру російському кінорежисеру, керівнику державного кіноконцерну у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

За даними Офісу Генпрокурора, режисер, як публічна особа і представник «культурного осередку Росії», користуючись популярністю та авторитетом у медіа, а також можливістю формувати суспільну думку, систематично висловлював свою позицію на підтримку РФ.

За даними СБУ, в інтерв’ю пропагандистським медіа він висвітлював російські наративи і лозунги.

За словами правоохоронців 18 вересня 2023 року за участі російського кінорежисера на відеохостингу YouTube опубліковане інтерв’ю на тему суверенітету України та інтересів Росії.

У розмові з російським блогером в Москві він поширив інформацію, спрямовану на реалізацію російської державної інформаційної політики щодо підтримки так званої «спеціальної воєнної операції» і виправдовування збройної агресії РФ проти України.

При цьому «діяч культури» усвідомлював, що матеріали будуть доступні для широкої аудиторії.

Судячи з опублікованої світлини, йдеться про Карена Шахназарова.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

За даними слідства, головній редакторці пропагандистському телеканалу Russia today інкримінували посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, пропаганду війни, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників та публічні заклики до геноциду.