Переговори України з РФ. Фото для ілюстрації з сайту ua.korrespondent.net

Росія оголосила про «довгострокову паузу» у переговорах з Україною після низки поразок і атаки на Курську область.

Про це, як пише «Главком», заявив посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник.

«Саме терористичними діями на Курському напрямку Україна як мінімум поставила на довгострокову паузу трек, пов'язаний із мирними переговорами», — заявив він.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Тоді ж, російські воєнкори повідомляли, що українські сили 7 серпня зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване. Разом з тим, у Генсека ООН не було жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».

Станом на вечір вівторка, 13 серпня, українські сили контролюють 74 населені пункти в російській Курській області, це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що наступ України змушує Росію змінювати свою стратегію, тому російська армія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на несподіване вторгнення українських сил до Курської області.