Суд звинувачує Валентина Наливайченка (праворуч) та Олександра Литвиненка у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни

Басманний районний суд Москви заочно заарештував секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександра Литвиненка та колишнього керівника Служби безпеки України Валентина Наливайченка.

Про це повідомив офіційний телеграм-канал судів загальної юрисдикції міста Москви.

Їх звинувачують у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни. Зазначається, що суд виніс рішення про їх заочний арешт ще дев'ятого липня. Обох вирішили арештувати на два місяці та начебто оголосили в міжнародний розшук.

МВС Росії 2 травня оголосило Валентина Наливайченка і Олександра Литвиненка в розшук. Тоді ще не було відомо, за якою статтею їх обвинувачують.

Як відомо, Олександр Литвиненко займав посаду голови Служби зовнішньої розвідки з 2021 року. 26 березня 2024 року він став секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Валентин Наливайченко був головою Служби безпеки України у 2006-2010 та 2014-2015 роках. З 2019 року він є народним депутатом від ВО «Батьківщина». Зазначимо, що у 2014 році Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу проти Валентина Наливайченка за кількома статтями, включаючи викрадення людини та перешкоджання професійній діяльності журналіста. У 2022 році глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін наказав відкрити ще одну справу проти Валентина Наливайченка через його висловлювання про те, що російських військових потрібно знищувати, якщо їх неможливо притягнути до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Росфінмоніторинг включив голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова до переліку «терористів та екстремістів».

У грудні минулого року Кирила Буданова у Росії знову заочно заарештували у справі про теракт. Цього разу його звинуватили в причетності до більш ніж ста атак безпілотників у Москві та інших регіонах Росії, а також в анексованому Криму в період з квітня 2022 року до вересня 2023 року.