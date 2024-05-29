В РФ почали продавати побутову техніку вироблену для українського ринку / Фото для ілюстрації

Побутова техніка Bosch, Delonghi і Philips, вироблена для українського ринку, почала постачатися в РФ і продаватися через маркетплейси і мережі магазинів електроніки.

Як повідомляє російське видання «Комерсант», відвантаження йдуть через турецькі, польські та прибалтійські структури іноземних вендорів для збереження позицій у РФ. Експерти вважають, що закордонні фабрики переспрямували потоки через падіння попиту на техніку в Україні на тлі війни.

На російських маркетплейсах Ozon, Wildberries і «Яндекс Маркет» почалися продажі побутової техніки Bosch, яка призначалася для українського ринку, розповів «Комерсант» гендиректор Kuppersberg Дмитро Шашкін.

«Ми переконалися, що техніку призначили для українського ринку, оскільки самі замовили посудомийну машину Bosch SMV24AX00K через вітчизняний маркетплейс. Техніка приїхала в українських наклейках», — сказав він.

Дмитро Шашкін додав, що поставки такої техніки в РФ «мають масовий характер, оскільки деякі іноземні бренди рекомендували своїм турецьким, польським і прибалтійським фабрикам продовжувати поставки для збереження позицій на російському ринку».

Модель Bosch «Комерсант» виявив у «М.Відео», «Сітілінке», «Яндекс Маркеті», Holodilnik.ru та ін. (на техніці є штампи і наклейки з місцем доставки — місто Київ, вся інструкція перекладена українською мовою, переконався «Комерсант»).

За даними джерела «Комерсант» серед ритейлерів, який посилається на звіт GFK, з березня 2023 року по березень 2024 року в РФ було продано 284 тисячі посудомийних машин на 9,8 мільярдів рублів, що на 9% більше рік до року. З них у кількісному вираженні Bosch зайняла цього року 6% ринку (роком раніше 10%), у грошовому — 11% (роком раніше 15%).

Гендиректор виробника побутової техніки Weissgauff Дмитро Хлуднєв говорить про постачання в РФ іноземної техніки, призначеної для українського ринку.

За його словами, крім Bosch подібним чином до Росії поставляється техніка італійської Delonghi і нідерландської Philips.

Один із топ-менеджерів великої мережі магазинів електроніки також підтверджує наявність таких товарів у РФ. За його словами, кілька місяців тому турецький дистрибʼютор пропонував мережі придбати іноземну техніку, призначену для українського ринку.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення російські продавці електроніки на тлі санкцій та падіння платоспроможності населення почали активно освоювати вторинний ринок.