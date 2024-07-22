Розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фарвон. Фото: поліція

Поліція оголосила у розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Опубліковано фото чоловіка.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Вказуються, що підозрюваний худорлявої статури близько 20-річного віку та має зріст — 170-180 сантиметрів.

На момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору та чорну кофту з довгим рукавом. Зверху кофти — футболка червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими — латинськими літерами на лицевій стороні;

На голові у нього була панама темного кольору з емблемою по центру, з широкими полями. Був у білих високих шкарпетках та кросівках черво-чорного кольору з білою підошвою. На руках — червоні рукавиці.

Правоохоронці просять повідомити будь-яку інформацію про підозрюваного та не вживати жодних заходів для самостійного затримання розшукуваного.

«Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника - телефонуйте за номерами 0684409164, 0933450461 або на оперативну лінію 102», — повідомляє поліція.

Розшук підозрюваного у вбивстві Ірини Фарвон. Фото: поліція

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.