Верховна Рада у першому читання підтримала законопроєкт №10380 щодо впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія».
Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, «за» проголосували 269 народних депутатів.
«Він прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення проходитиме онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом. Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюсь на швидке голосування і підтримку під час другого читання», — написав міністр.
Також він наголосив, що сподівається на швидке та позитивне голосування і у другому читанні.
Нагадаємо, за рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.
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Верховна Рада у першому читання підтримала законопроєкт №10380 щодо впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія».
Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, «за» проголосували 269 народних депутатів.
«Він прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення проходитиме онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом. Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюсь на швидке голосування і підтримку під час другого читання», — написав міністр.
Також він наголосив, що сподівається на швидке та позитивне голосування і у другому читанні.
Нагадаємо, за рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.