Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник

Жителі Миколаєва просять привести до ладу занедбаний дитячий майданчик на Проспекті Героїв України 23/1.

З таким повідомленням до «НикВести» звернулася мешканка будинку Галина Олейник.

«Добрі» люди вже зламали і мабуть забрали на дрова пісочницю. Розпиляли на метал залишки старої гірки. Розібрали гойдалку», — написала жінка.

Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник

За її словами в сусідньому з майданчиком будинку проживає велика кількість дітей, які «мріють про дитинство».

«Може цей пост побачать волонтери і не байдужі мешканці міста. Подаруйте дітям майданчик», — написала жінка.

Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник Миколаївці просять відремонтувати дитячий майданчик. Фото: Галина Олейник

Нагадаємо, що місцевий житель одного з будинків по вулиці Архітектора Старова, 10, звернувся до редакції «НикВести» зі скаргою на те, що сміття на майданчику не вивозили понад два тижні. За його словами, комунальники ігнорували свої обов'язки, що спричинило значне накопичення сміття на дитячому майданчику. Миколаївські комунальники прибрали сміття з дитмайданчика у Північному після публікації «НикВести».

Раніше, комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» відремонтувало аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережна на Верхньому БАМі. Наступним в черзі на відновлення — ігровий майданчик біля гімназії імені Миколи Аркаса.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.