На Миколаївщині розшукується 16-річна Дарʼя Микитіна. Дівчинка увечері пішла із спеціалізованої школи-інтернату та не повернулася.

Про це повідомляють у поліції Миколаївської області.

Дівчинка зникла 12 липня. Вночі до Вознесенського районного управління поліції звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату з повідомленням про те, що їх вихованка приблизно о 17:30 пішла із закладу та не повернулася.

Прикмети: зріст 160 сантиметрів, повної статури, волосся руде.

Була одягнена у білу футболку, чорні шорти, при собі має чорну сумку через плече.

За наявною інформацією, неповнолітня може перебувати у Одесі.

Фото поліції Миколаївщини

Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітньої або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції за телефонами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.

Нагадаємо, що у Миколаєві патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.