На Миколаївщині розшукується 16-річна Дарʼя Микитіна. Дівчинка увечері пішла із спеціалізованої школи-інтернату та не повернулася.
Про це повідомляють у поліції Миколаївської області.
Дівчинка зникла 12 липня. Вночі до Вознесенського районного управління поліції звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату з повідомленням про те, що їх вихованка приблизно о 17:30 пішла із закладу та не повернулася.
За наявною інформацією, неповнолітня може перебувати у Одесі.
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітньої або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції за телефонами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.
Нагадаємо, що у Миколаєві патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.
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На Миколаївщині розшукується 16-річна Дарʼя Микитіна. Дівчинка увечері пішла із спеціалізованої школи-інтернату та не повернулася.
Про це повідомляють у поліції Миколаївської області.
Дівчинка зникла 12 липня. Вночі до Вознесенського районного управління поліції звернулась вихователь спеціалізованої школи-інтернату з повідомленням про те, що їх вихованка приблизно о 17:30 пішла із закладу та не повернулася.
За наявною інформацією, неповнолітня може перебувати у Одесі.
Правоохоронці звертаються до небайдужих громадян, які можуть допомогти у встановлені місцеперебування неповнолітньої або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до Вознесенського райуправління поліції за телефонами: (0231) 9-12-54, 0 (66) 912 50 27, 102.
Нагадаємо, що у Миколаєві патрульний розшукав та повернув додому зниклу дитину.