Окупанти розстріляли українських полонених. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

В Україні розслідується 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених російськими військовими.

Про це він повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Загалом в Україні розслідується 18 кримінальних проваджень за фактами вбивства 38 військовополонених. Серед понад 500 підозрюваних у воєнних злочинах, 97 - підозрюють в умисних вбивствах, 8 з них вже засуджено, розповів генпрокурор.

Андрій Костін згадав, що наприкінці січня, до довічного ув'язнення засуджено командира батальйону РФ за вбивство захисника України та катування цивільних на Чернігівщині.

«На початку грудня з'явилась інформація про вбивства наших бійців, які здавалися в полон ворогу. За цими фактами також було розпочато розслідування. Слідство встановило, що ворог використовував військовополонених українських бійців як живий щит. В результаті було вбито одного військовополоненого військовослужбовця сил оборони України. Доля ще двох невідома. Ідентифіковано підрозділ, ймовірно, причетний до цього злочину. Це «псковська десантна дивізія», відома воєнними злочинами на Київщині, зокрема в Бучі, де було безжалісно вбито понад 350 мирних українців», — зазначив генпрокурор України.

Також за його словами, в Нюрнберзі проходять слухання так званої Гельсінської комісії, Конгресу Сполучених Штатів Америки, щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України. В ході слухань, зокрема обговорюється питання створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та використання універсальної юрисдикції для притягнення злочинців до відповідальності.

Нагадаємо, що уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу недавнього розстрілу росіянами українських військових, що здавалися в полон. Про розстріл військових стало відомо вранці у неділю, 18 лютого. На опублікованому (відео 18+) видно, як російський окупант, перебуваючи в окопі, розстрілює двох українських бійців, які лежать і не чинять опору.