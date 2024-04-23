Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція

20-річного патрульного поліцейського Максима Зарецького, якого в ніч проти 20 квітня розстріляли двоє військових на Вінниччині, поховали у рідному місті Бершаді на Алеї Слави.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція

«Прощання відбулося у рідному місті Максима — Бершаді. Віддати шану Максиму Зарецькому прийшли його рідні близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування», — йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко, Максиму Зарецькому посмертно присвоїли спеціальне звання — капрал поліції. Він також вручив батькам відповідний наказ.

Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція Поховання поліцейського Максима Зарецького 22 квітня / Фото: Нацполіція

«Перед смертю Максим встиг поранити одного з нападників, чим врятував свого колегу, не маючи ані краплі страху та не зволікаючи ні на мить», — зазначив він.

Зазначається, що поховали правоохоронця на Алеї Слави під звуки Державного Гімну України та салютних залпів.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області та їм загрожує довічне ув’язнення.

Чоловікам повідомили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомив керівник МВС Ігор Клименко, підозрювані перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму.