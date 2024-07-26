Андрій Юсов / Фото: Укрінформ

Нова хвиля вивезення родин російських чиновників з Криму спостерігається після ударів українських Сил оборони по військових об’єктах на півострові.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Укрінформ.

«Останнім часом після низки ефективних дій українських Сил безпеки і оборони, ударів, зокрема, по військовій логістиці, можна сказати, що спостерігається нова хвиля (вивезення родин російських посадовців, — прим.)», — сказав Андрій Юсов.

Він додав, що свої сім’ї з Криму вивозять як військові, так і цивільні посадовці, і цей процес триває вже досить давно.

Раніше повідомлялось, що безпекова ситуація на території тимчасово окупованого Криму призвела до масового скасування турів російських громадян для відпочинку на курортах півострова.

Зокрема, російські громадяни відмовляються від турів в Криму через ненадійну роботу системи ППО окупантів та вразливий Керчинський міст, який залишається «основною артерією для так званого туризму з Росії та використовується Москвою для воєнної логістики».