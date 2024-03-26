Держекоінспекція виявила мешканця Миколаєва, який за допомогою сітки ловив рибу у Інгулі. На нього склали адмінпротокол.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що під час проведення природоохоронних заходів, інспектори виявили чоловіка, який за допомогою забороненого знаряддя лову — сітки, виловлював рибу у річці Інгул біля аляудського мосту у Миколаєві.
На нього склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Сума завданих державі збитків становить шість тисяч гривень. Матеріали справи направлять до суду.
Нагадаємо, 21 березня правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем у межах Ольшанської громади Миколаївського району викрили двох рибалок, які на річці за допомогою забороненого знаряддя лову — сіток виловлювали рибу.
Держекоінспекція виявила мешканця Миколаєва, який за допомогою сітки ловив рибу у Інгулі. На нього склали адмінпротокол.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що під час проведення природоохоронних заходів, інспектори виявили чоловіка, який за допомогою забороненого знаряддя лову — сітки, виловлював рибу у річці Інгул біля аляудського мосту у Миколаєві.
На нього склали адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Сума завданих державі збитків становить шість тисяч гривень. Матеріали справи направлять до суду.
Нагадаємо, 21 березня правоохоронці спільно з рибоохоронним патрулем у межах Ольшанської громади Миколаївського району викрили двох рибалок, які на річці за допомогою забороненого знаряддя лову — сіток виловлювали рибу.