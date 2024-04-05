Сапер-водолаз ДСНС готується до занурення у воду для пошуку ВНП. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Миколаївська область входить до переліку найзамінованіших регіонів України. З початку повномасштабного вторгнення сапери-водолази ДСНС обстежили та розмінували 28,4 гектарів акваторії регіону.

Про це йдеться репортажі «НикВести» «Сапери-водолази показали, як розміновують акваторії Миколаївщини».

Сьогодні на Миколаївщині працює 10 піротехнічних розрахунків, які займаються розмінуванням «на землі» та один водолазний.

За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення, піротехнічні та водолазні бригади вилучили з водойм Миколаївської області 149 вибухонебезпечних предметів. З початку 2024 року сапери-водолази обстежили 3,11 гектари акваторій і знищили 8 боєприпасів.

— Найчастіше під водою ми знаходити ТМ-62 — це протитанкова міна, її дуже багато було у Снігурівці. Траплялися касетні боєприпаси, їх дуже тяжко витягувати з води, доводилося підривати під водою. Найтяжче ліквідувати саме касетні боєприпаси, вони дуже небезпечні і можуть здетонувати у будь-який момент, — сказав сапер-водолаз ДСНС у Миколаївській області Володимир Бузун.

Водолаз-сапер Володимир Бузун. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

«НикВести» зібрали усю необхідну інформацію про види вибухонебезпечних пристроїв та розповіли про правила поведінки в мінами у матеріалі «Які бувають міни та як діяти, якщо ви знайшли підозрілий предмет? Пояснюємо».

Мінна небезпека на Миколаївщині

Нагадаємо, з початку 2024 року у Миколаївські області на мінах підірвалися 17 людей, 4 з них загинули. У минулому 2023 році на Миколаївщині через детонацію боєприпасів загинуло 17 осіб, у тому числі одна дитина. За підрахунками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загалом минулого року було 57 випадків підриву цивільного населення на мінах.

Найбільша кількість нещасних випадків внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметів у Миколаївській області сталося саме на території Снігурівської громади.

Раніше «НикВести» навідалися до села Євгенівка де поспілкувалися з братами Ігорем та Олександром Вірьовкіним, які підірвалися на мінах під час окупації села російськими військовими.

Також в деокупованій Снігурівській громаді 24 листопада 2022 року зафіксували випадок підриву на мінах. Внаслідок чого є загиблий та поранений серед працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Згодом, 15 грудня 2022 року в одному з сіл громади чоловік знайшов дві протипіхотні міни, які залишили після себе російські військові. Снаряди здетонували. 26-річний чоловік помер на місці.

22 квітня 2022 року в місті Снігурівка, поблизу колишнього заводу мінеральних вод, на протипіхотній міні підірвалися двоє жителів громади. Пізніше, 20 вересня 2023 року у місті на міні підірвався автомобіль, в якому їхали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, другого чоловіка госпіталізували.

У полі біля міста Снігурівка 11-го жовтня 2023 року на міні підірвався комбайн. Водій отримав поранення внаслідок вибуху та перебуває в лікарні. Також 1 лютого 2024 року у Миколаївській області біля села Євгенівка на міні підірвалося четверо людей.

5 березня 2024 року у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався 38-річний чоловік. Крім того, на Снігурівщині піротехнічна група ДСНС розмінувала ділянку, де на вибухонебезпечному предметі підірвалася корова.