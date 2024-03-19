СБУ повідомила про підозру двом соратницям Путіна за депортацію уркаїнських дітей / Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової — дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова. Жінки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, у період окупації Херсона жінки примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

Нещодавно стало відомо, що Інна Варламова разом зі своїм чоловіком Сергієм Міроновим «удочерили» дівченку.

Як зазначається, щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Яна Лантратова та Інна Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць РФ. Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах.

За даними правоохоронців, депортовані діти не мали фізичних вад та не потребували медичного втручання.

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в Будинку дитини, де виявили фіктивні документи щодо вивезення неповнолітніх до Росії з підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом жінкам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, примусове індивідуальне чи масове переселення або депортація осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ зазничили, оскільки підозрювані перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.