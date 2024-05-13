Служба безпеки України затримала агентів російської розвідки, яких підозрюють у плануванні чотирьох терактів у Києві на 9 травня. Їм загрожує довічне ув’язнення.

За даними СБУ, затримані виявилися агентами російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

«Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів — щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати», — зазначили в СБУ.

Зазначається, що ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Агенти РФ хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку. Таким чином росіяни хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «русского міра».

«Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано — їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб», — наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

СБУ затримала агентів РФ, яких підозрюють у планувані терактів в Києві / Фото: СБУ СБУ затримала агентів РФ, яких підозрюють у планувані терактів в Києві / Фото: СБУ СБУ затримала агентів РФ, яких підозрюють у планувані терактів в Києві / Фото: СБУ

За даними слідства, куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області.

«Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам», — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановили увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали «на гарячому», коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Наразі затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

стаття 111 (державна зрада);

стаття 113 (диверсія);

стаття 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який планував вчинити терористичний акт, підірвавши місцеве поштове відділення у Запоріжжі. Йому загрожує довічне ув’язнення.