Правоохоронці затримали шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини російської армії.
Як повідомляє Служба безпеки України, фігурантів затримали у трьох областях України.
На Київщині, затримали чоловіка, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.
«У ході розслідування встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за російські гроші до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.
На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла президента Росії та героїзувала «кадирівців».
Також затримали ще одного фігуранта — мешканця Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію РФ.
На Житомирщині викрито одразу трьох агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.
Інший чоловік – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.
Ще правоохоронці затримали жінку, яка в «Однокласниках» закликала молитися за президента Росії.
Усім шістьом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру, за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, на Черкащині СБУ затримала чоловіка, який за завданням розвідки Росії вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Правоохоронці затримали шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини російської армії.
Як повідомляє Служба безпеки України, фігурантів затримали у трьох областях України.
На Київщині, затримали чоловіка, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.
«У ході розслідування встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за російські гроші до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.
На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла президента Росії та героїзувала «кадирівців».
Також затримали ще одного фігуранта — мешканця Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію РФ.
На Житомирщині викрито одразу трьох агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.
Інший чоловік – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.
Ще правоохоронці затримали жінку, яка в «Однокласниках» закликала молитися за президента Росії.
Усім шістьом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру, за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, на Черкащині СБУ затримала чоловіка, який за завданням розвідки Росії вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів.