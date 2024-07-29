СБУ затримала проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни РФ проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини російської армії.

Як повідомляє Служба безпеки України, фігурантів затримали у трьох областях України.

На Київщині, затримали чоловіка, який активно підтримував збройну агресію РФ на власній сторінці у Фейсбук.

«У ході розслідування встановили, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за російські гроші до повномасштабного вторгнення РФ. У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь РФ», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

СБУ затримала проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ СБУ затримала проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

На Закарпатті викрили переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла президента Росії та героїзувала «кадирівців».

Також затримали ще одного фігуранта — мешканця Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію РФ.

На Житомирщині викрито одразу трьох агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.

Інший чоловік – водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.

Ще правоохоронці затримали жінку, яка в «Однокласниках» закликала молитися за президента Росії.

СБУ затримала проросійських інтернет-агітаторів. Фото: СБУ

Усім шістьом затриманим слідчі СБУ повідомили про підозру, за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Черкащині СБУ затримала чоловіка, який за завданням розвідки Росії вчинив серію підпалів енергетичних об’єктів.