СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні / Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори відправляли ухилянтів через лісові масиви та кордонні річки.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як зазначається, у результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

Серед них — фігурант, який використовував підроблене посвідчення неіснуючого «комітету по боротьбі з корупцією».

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких «послуг» ділки оцінювали до 12 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу.

СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні / Фото: СБУ СБУ викрила три схеми ухилення від мобілізації в Україні / Фото: СБУ

Схема для ухилянтів на Одещині

На Одещині затримали трьох ділків, які організували канал втечі ухилянтів до Євросоюзу. Для пошуку клієнтів вони розміщували «рекламу» в соцмережі TikTok.

Потім ховали втікачів у вантажних відсіках фур та перевозили їх до кордону. Там ухилянтам видавали надувний човен для переправлення до сусідньої країни через прикордонну річку. Ще один «маршрут» пролягав через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Після перетину кордону втікачів зустрічав один із організаторів «схеми» і за додаткову плату допомагав їм легалізуватися за межами України.

Схема для ухилянтів на Буковині

На Буковині нейтралізували угруповання, яке організувало ще один канал нелегальної міграції до ЄС.

За даними СБУ, лідером групи був рецидивіст, який вже мав судимість за переправлення нелегалів через кордон. Разом з двома спільниками вони виводили ухилянтів до сусідньої країни через лісові масиви. Один з учасників угруповання використовував підроблене посвідчення громадського «антикорупціонера». Цю підробку він пред’являв на блокпостах, коли перевозив ухилянтів до «пункту призначення» поблизу кордону.

Схема для ухилянтів на Закарпатті

На Закарпатті затримали ще трьох мешканців регіону, які намагались переправити через так звану «зеленку» до ЄС декількох потенційних призовників з Рахівського району.

Зазначається, що за всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, на Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі, вартість послуг складала 3,5 тисячі доларів з людини.