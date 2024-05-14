СБУ затримала переселенця з Запоріжжя за ракетний удар по Одесі / Фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще одного учасника агентурної групи ФСБ, яка діяла у різних регіонах України. Їх підозрюють у коригуванні ракетних ударів по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Службі безпеки України, третього учасника групи затримали в Одесі.

За даними слідства, чоловік «звітував» до ФСБ про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня.

Нагадаємо, що тоді росіяни атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша — поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів. А коли на місце прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, то окупанти атакували їх другою ракетою. Внаслідок чого загинули працівники екстрених служб та були поранені медики та рятувальники.

За матеріалами справи, після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки прильотів. Потім відправляв месенджером до ФСБ відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

За словами правоохоронців, він також готував серію повітряних ударів Росії по місцевих лікарнях, а також підрозділах Держприкордонслужби, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Чоловіка затримали у власному помешканні. Ним виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси. На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Москві та Московській області.

За співпрацю з російською спецслужбою чоловік отримував грошову «винагороду», яка надходила на його банківські реквізити. Під час обшуків в оселі затриманого вилучили мобільний телефон та банківську картку.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Зазначається, що двох інших учасників групи затримали у березні цього року.

Нагадаємо, в Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.