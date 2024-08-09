Фото: Служба безпеки України

У Києві затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці підпалу авто військових.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, російські спецслужби завербували підлітка, коли він шукав «легкого заробітку» в телеграм-каналах. Спочатку йому запропонували розвішати по Києву листівки антиукраїнського характеру.

Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

Після цього російський куратор пообіцяв підозрюваному «великі гроші» в обмін на підпал військових автомобілів. Це треба було обовʼязково знімати. Кадри хотіли використати для інформаційної спецоперації — ніби в Україні існує проросійське «підпілля», що в такий спосіб намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ.

Фото: Служба безпеки України Фото: Служба безпеки України

СБУ стверджує, що спочатку юнаку сказали, що не обовʼязково підпалювати саме військове авто, а можна будь-яку машину, яка схожа на військову. Підозрюваний спочатку сфотографував дві машини для «погодження» з ФСБ Росії, а потім підпалив їх.

Так російська спецслужба перевіряла його готовність до регулярних підпалів у Києві. Правоохоронці затримали його по гарячих слідах.

Слідство встановило, що за виконання «тестових» завдань ФСБ обіцяла переказати гроші на криптогаманець юнака, однак не зробила цього. Підлітку повідомили про підозри в перешкоджанні діяльності ЗСУ та терористичному акті за попередньою змовою. Попри вік йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За цими ж статтями кваліфікували дії російського куратора, його особу вже встановили. Крім того, йому заочно повідомили про підозру у втягненні неповнолітнього в злочин. Оскільки він у Росії, тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати його.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у підпалах службових автомобілів Сил оборони на заході України. У Хмельницькій області затримали лідера банди, якого підозрюють у роботі на розвідку країни-агресора.