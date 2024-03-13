Співробітники Служби безпеки затримали шпигунку за підозрою у передачі РФ важливої інформації про українські військові підрозділи на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, з червня по вересень 2022 року агентка передавала окупантам координати розташування українських військових підрозділів на Купʼянському напрямку, а також інформацію про їхнє військове обладнання та кількість особового складу.

Зазначається, що для збору інформації вона обходила прифронтову місцевість та приховано фотографувала місця тимчасового базування Сил оборони. Потім відповідні координати з текстовим описом відправляла «зв’язковому» російської розвідки.

За допомогою колаборанта, що перебував у складі окупаційного «МВС РФ» у Балаклії, отримана інформація потрапляла до кадрових співробітників російських спецслужб. Попри спроби ворога використати ці дані для стримування контрнаступальних дій ЗСУ, їм не вдалося здійснити свої плани.

«Після звільнення Харківщини інформаторка ховалася в деокупованій Балаклії, де намагалася знищити докази своєї зрадницької діяльності. Проте завдяки оперативним діям співробітників СБУ, вона була виявлена та затримана», — зазначили правоохоронці.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Нагадаємо, за минулий рік правоохоронці Миколаївщини викрили 81 факт колабораційної діяльності.