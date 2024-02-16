В навчальних закладах Миколаєва продовжують облаштовувати укриття. Одне з таких відремонтованих сховищ днями відкрили ще в одній школі міста.

Як сьогодні виглядає укриття для дітей в закладі освіти, «НикВести» показав директор школи.

Ремонт укриття за допомоги необхідної техніки реалізували за співфінансування з міського бюджету та донорських організацій.

— У нашому освітньому закладі завершилися роботи по ремонту та обладнанню укриття. Роботи проводилися протягом трьох місяців, за цей час зроблено систему вентиляції, водопостачання, облаштовані кімнати вбиральні, медична кімната. В укритті налічуються 9 приміщень, де діти зможуть розміщуватися, — розповів директор.

Приміщення розраховане на 225 осіб. Система вентиляції у ньому підлаштована під різні пори року та температуру повітря на вулиці.

— Система вентиляції передбачена на літній та зимовий період. На зимовий мається на увазі, що повітря, яке подається з вулиці прогрівається до заданої температури, — зазначив директор школи.

Раніше повідомлялося, що в дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва протягом наступних кількох років планують облаштувати 54 укриття.

Як відомо, в Миколаєві в очному режимі працюють вже 15 дитячих садочків, там навчаються більше трьох тисяч дітей.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.

Крім того, у 2022 році внаслідок військових подій та відсутності достатньої кількості дітей у Миколаївській області припинили свою роботу 16 дитячих садків.

Читайте також статтю: «Укриття та обмежена кількість дітей: Коли та як працюватимуть дитсадки Миколаєва?»