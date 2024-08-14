Секретарю суду в Херсоні оголосили підозру в колабораціонізмі. Фото СБУ

Секретарю Херсонського міського суду оголосили підозру в колабораціонізмі. За даними слідства, 39-річна жінка у травні 2022 року погодилася працювати на окупаційну адміністрацію РФ у Херсоні.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі та Службі безпеки України.

За інформацією від правоохоронців, вона зайняла посаду інспектора в так званій службі виконання покарань, отримала звання «лейтенанта» і зарплату в розмірі 18,5 тисяч рублів. На цій посаді вона контролювала виконання судових рішень, займалася обліком засуджених і організовувала профілактичні заходи.

«Після звільнення міста зловмисниця спочатку «залягла на дно» і тривалий час не виходила з оселі, а потім влаштувалася до місцевого суду. Під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови жінка навмисно приховала факт своєї співпраці з агресором», — повідомили в СБУ.

Силовики затримали жінку на робочому місці. ЇЇ відсторонили від посади. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Жінці загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно до суду скерували справу херсонця, який очолив окупаційне «міністерство молодіжної політики, сім'ї і спорту Херсонської області» в період окупації регіону росіянами.