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В Україні постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.

Як зазначають в асоціації жінок-юристок «ЮрФем», сексуальне насильство — це ще один вид зброї проти мирного населення і про це не варто мовчати.

«Про СНПК важко говорити, але це потрібно робити всюди: у суспільстві, в урядових кабінетах, на міжнародному рівні. Саме свідчення постраждалих є доказами, що можуть допомогти довести вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду українського народу, повернути відчуття справедливості для сотень людей не лише в Україні, але й в усьому світі», — говорять в асоціації жінок-юристок.

Куди можна звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою:

Лінія правової допомоги «ЮрФем: підтримка» за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовно), написавши у Viber/Telegram або залишивши заявку на сайті.

Центри допомоги врятованим — це державні установи, створені Урядом України в партнерстві з UNFPA, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку в одному місці.

Платформа допомоги врятованим.

Аврора — сервіс психотерапевтичної допомоги постраждалим від СНПК.

БПД — Система безоплатної правової допомоги. Це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання такої допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини мати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.