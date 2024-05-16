В Україні постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.
Як зазначають в асоціації жінок-юристок «ЮрФем», сексуальне насильство — це ще один вид зброї проти мирного населення і про це не варто мовчати.
«Про СНПК важко говорити, але це потрібно робити всюди: у суспільстві, в урядових кабінетах, на міжнародному рівні. Саме свідчення постраждалих є доказами, що можуть допомогти довести вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду українського народу, повернути відчуття справедливості для сотень людей не лише в Україні, але й в усьому світі», — говорять в асоціації жінок-юристок.
Куди можна звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою:
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
В Україні постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК) можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.
Як зазначають в асоціації жінок-юристок «ЮрФем», сексуальне насильство — це ще один вид зброї проти мирного населення і про це не варто мовчати.
«Про СНПК важко говорити, але це потрібно робити всюди: у суспільстві, в урядових кабінетах, на міжнародному рівні. Саме свідчення постраждалих є доказами, що можуть допомогти довести вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду українського народу, повернути відчуття справедливості для сотень людей не лише в Україні, але й в усьому світі», — говорять в асоціації жінок-юристок.
Куди можна звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою:
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни правоохоронні органи задокументували 292 випадки сексуального насильства, вчинених російськими окупантами в Україні.