Будинок на Заводській, 35 до демонтажу, фото від жовтня 2023 року, «НикВести»

Станом на кінець квітня 2024 року сертифікати на придбання нового житла отримали близько 65% мешканців зруйнованих корпусів будинку на Заводській, 35.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

Процес видачі житлових сертифікатів мешканцям Заводської розпочався паралельно з демонтажем будинків. Однак на сьогодні їх отримали не усі, додав він. Це насамперед повʼязано з тим, що різні корпуси будинків на Заводській, 35 значилися в Держреєстрі речових прав як одна адреса, пояснив Ігор Набатов.

— Наприклад, Заводська 35: корпус 3 і корпус 5, квартира 2. Так от, квартира 2 з одного корпусу отримала сертифікат, а з іншого корпусу не могли технічно подати цю заявку, тому що видавало інформацію, що вони вже подали таку заявку. Це питання вирішили, внісши відповідні змін до ДРРП. Цю проблему було усунуто. Просто я кажу про те, що є ще такі проблемні моменти, які виникають через роботу реєстрів, – сказав Ігор Набатов.

Наразі 28 квартир з усіх трьох будинків вже отримали свої сертифікати, ще 10 – на розгляді. Водночас, повідомив він, власники ще 5 квартир «не виявили бажання з тих чи інших причин подати заяву на отримання житлового сертифікату». Нижче публікуємо дані по кожному будинку окремо:

вулиця Заводська, 35/1 (всього 8 квартир): 5 квартир отримали сертифікати, на розгляді – 0 заявок. Власники 3 квартир не подали заявку на сертифікат;

вулиця Заводська, 35/3 (всього 8 квартир): усі 8 квартир отримали сертифікати;

вулиця Заводська, 35/5 (всього 27 квартир): 15 квартир отримали сертифікати, на розгляді – 10 заявок. Власники 2 квартир не подали заявку на сертифікат.

Удар по території житлового сектору на вулиці Заводській стався в квітні 2022 року. Тоді через атаку та потужність вибухової хвилі було пошкоджено три будинки навколо: за адресами 35/1, 35/3, 35/5. Через страх залишитись ні з чим тривалий час деякі мешканці не давали згоду на знос, однак на початку жовтня 2023 року відбулося загальне зібрання, на якому жителі отримали останній підпис на дозвіл демонтувати будинки.

Демонтаж трьох зруйнованих будинків на Заводській почали наприкінці 2023 року. Вони були у переліку тих будинків, які за рішенням виконкому від 24 травня минулого року підлягають частковому або повному знесенню. Після цього Департамент житлово-комунального господарства без конкурсу віддав підряд на демонтажні роботи дніпровській компанії «Промградстрой». Ці роботи обійшлись міському бюджету в 10,1 мільйона гривень.

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