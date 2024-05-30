Ще один завод у США вироблятиме артснаряди для України. Ілюстртивне фото з відкритих джерел

У США в місті Мескіт (штат Техас) відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на американські ЗМІ.

Незабаром завод щомісяця вироблятиме близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гаубиць, які мають вирішальне значення для військових дій в Україні.

Зазначається, що підприємство, будівництво якого обійшлося у понад 500 мільйонів доларів, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць.

Крім того, близько 36 тисяч снарядів на місяць виробляють заводи в Скрантоні та Вілкс-Баррі, штат Пенсильванія. Пентагон також планує запустити на військовому заводі в Айові другу лінію зі спорядження боєприпасів вибухівкою і частково відкрити завод у Парсонсі (штат Канзас) з пакування артилерійських зарядів, який було закрито у 2000-х роках.

Щоб забезпечити Україну озброєнням, Пентагон поставив за мету виробляти до 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Росія втричі швидше та вчетверо дешевше виробляє артилерійські снаряди порівняно з США та Європою.

Як раніше заявив начальник відділу закупівель армії Даг Буш, армія США має на меті подвоїти виробництво ключових боєприпасів, які використовуються в Україні, до жовтня 2024 року.