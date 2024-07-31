Збройні Сили України / Фото: Вечірній Київ

Україна нарощує темпи мобілізації, щомісяця призиваючи до лав Сил оборони до 30 тисяч осіб.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

«Українська влада відмовилася повідомити дані про призов, мотивуючи це конфіденційністю інформації. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ призиває до 30 тисяч осіб на місяць», — пише видання.

За даними співрозмовників, це вдвічі-втричі більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Зазначається, що незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

Джерела видання зазначають, що мобілізація поки що не призвела до суттєвого посилення українських сил на полі бою.

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів. Водночас кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні.

Нагадаємо, 23 липня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Раніше секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко повідомив, що до Збройних сил вже мобілізувались 3,8 тисячі увʼязнених.

Також українська влада веде певний діалог із Молдовою щодо повернення українських громадян призовного віку, які виїхали за кордон.