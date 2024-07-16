На Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу. За минулий тиждень вакцинували 4335 собак та 2911 котів.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Щеплення проводять структурні підрозділи Миколаївської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.
«У період з 8 по 12 липня 2024 року, ветеринарні лікарі Миколаївської області зосередили свої зусилля на проведенні щеплень у різних районах області. Завдяки організованим заходам, вдалося охопити значну кількість тварин, що є показником високої ефективності роботи ветеринарних служб», — йдеться у повідомленні.
Фахівці нагадали, що сказ — це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему теплокровних тварин та людей. Зараження зазвичай відбувається через укуси інфікованих тварин. Вчасне щеплення домашніх тварин є ключовим елементом у попередженні спалахів сказу та захисті населення від можливих заражень.
Раніше повідомлялося, шо у Миколаєві за перший квартал 2024 року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.
Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.
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На Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу. За минулий тиждень вакцинували 4335 собак та 2911 котів.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Щеплення проводять структурні підрозділи Миколаївської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.
«У період з 8 по 12 липня 2024 року, ветеринарні лікарі Миколаївської області зосередили свої зусилля на проведенні щеплень у різних районах області. Завдяки організованим заходам, вдалося охопити значну кількість тварин, що є показником високої ефективності роботи ветеринарних служб», — йдеться у повідомленні.
Фахівці нагадали, що сказ — це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему теплокровних тварин та людей. Зараження зазвичай відбувається через укуси інфікованих тварин. Вчасне щеплення домашніх тварин є ключовим елементом у попередженні спалахів сказу та захисті населення від можливих заражень.
Раніше повідомлялося, шо у Миколаєві за перший квартал 2024 року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.
Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.