Щеплення тварин від сказу. Фото: Держпродспоживслужба

На Миколаївщині по селам щеплюють собак та котів від сказу. За минулий тиждень вакцинували 4335 собак та 2911 котів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Щеплення проводять структурні підрозділи Миколаївської обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

«У період з 8 по 12 липня 2024 року, ветеринарні лікарі Миколаївської області зосередили свої зусилля на проведенні щеплень у різних районах області. Завдяки організованим заходам, вдалося охопити значну кількість тварин, що є показником високої ефективності роботи ветеринарних служб», — йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадали, що сказ — це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему теплокровних тварин та людей. Зараження зазвичай відбувається через укуси інфікованих тварин. Вчасне щеплення домашніх тварин є ключовим елементом у попередженні спалахів сказу та захисті населення від можливих заражень.

Щеплення тварин від сказу. Фото: Держпродспоживслужба

Щеплення тварин від сказу. Фото: Держпродспоживслужба

Щеплення тварин від сказу. Фото: Держпродспоживслужба

Раніше повідомлялося, шо у Миколаєві за перший квартал 2024 року від укусів тварин звернулося 179 людей, а це 10% більше, ніж торік.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві 2023 році значно збільшились напади собак на людей. В деяких з цих тварин був сказ.

Також нагадаємо, що в Очакові Миколаївської області родина прихистила кота та лікувала його. Пізніше тварина покусала подружжя. З’ясувалося, що у кота був сказ.